Animation Bibliothèque Buissonnière Espace Jeux de la Ville Oger Saint-Brieuc

jeudi 6 août 2026 · Espace Jeux de la Ville Oger · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Animation Bibliothèque Buissonnière

Espace Jeux de la Ville Oger 16 Rue des Gallois Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Cette bibliothèque éphémère vous invite à prendre le temps d’écouter une histoire ou lire une revue à l’ombre des arbres. .

Espace Jeux de la Ville Oger 16 Rue des Gallois Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 19

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English :

L’événement Animation Bibliothèque Buissonnière Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme