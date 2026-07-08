Animation Bibliothèque Buissonnière Espace Jeux de la Ville Oger Saint-Brieuc
jeudi 6 août 2026 · Espace Jeux de la Ville Oger · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation Bibliothèque Buissonnière
Espace Jeux de la Ville Oger 16 Rue des Gallois Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Cette bibliothèque éphémère vous invite à prendre le temps d’écouter une histoire ou lire une revue à l’ombre des arbres. .
Espace Jeux de la Ville Oger 16 Rue des Gallois Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation Bibliothèque Buissonnière Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- Mercredis de l’Orgue Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Caravane du sport de l’UFOLEP 22 Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Balade contée avec Victor Bréon-Fillet de la Fabrique à Histoires Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Atelier Aquarelle L’Écaille & Le Grès Saint-Brieuc 8 juillet 2026
- Ouverture des salons de la Villa Rohannec’h Saint-Brieuc 9 juillet 2026