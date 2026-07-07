Informations pratiques

Saint-Brieuc

Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Bankadoù

Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Bankadoù c’est une immersion dans la routine d’une conserverie de poisson. Une routine bien huilée, comme les sardines. Sur la ligne de l’étripage, les ouvrières étêtent en cadence dans une ambiance bon enfant. Ça blague, ça chante, ça chambre. Cie Tintamar. .

Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Spectacle de rue Festival Arts de la Rue Ô les Mouettes Bankadoù Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme