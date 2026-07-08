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AGENDA · Saint-Brieuc

Spectacle PsSs ! Artistes en Fuite Rue Balzac Saint-Brieuc

vendredi 7 août 2026 · Rue Balzac · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue Balzac
Adresse
La Croisée Balzac
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Spectacle PsSs ! Artistes en Fuite

Rue Balzac La Croisée Balzac Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Dans leur monde, les spectacles sont désormais interdits. Toto & Boby, compagnons d’un cirque démantelé par les autorités, sont activement recherchés… Après des jours d’errance, ils tombent nez à nez avec un public…
Cie Les Diaboliks.   .

Rue Balzac La Croisée Balzac Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Spectacle PsSs ! Artistes en Fuite Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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