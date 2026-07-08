Spectacle PsSs ! Artistes en Fuite Rue Balzac Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Spectacle PsSs ! Artistes en Fuite

Rue Balzac La Croisée Balzac Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Dans leur monde, les spectacles sont désormais interdits. Toto & Boby, compagnons d’un cirque démantelé par les autorités, sont activement recherchés… Après des jours d’errance, ils tombent nez à nez avec un public…

Cie Les Diaboliks. .

Rue Balzac La Croisée Balzac Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Spectacle PsSs ! Artistes en Fuite Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme