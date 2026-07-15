Animation Fête de la Saint-Laurent Rue Duquesne Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Animation Fête de la Saint-Laurent

Rue Duquesne Espace Corsaire Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :

2026-08-08

Fête de la Saint-Laurent à Plérin Apéro-concert, Restauration & Bal Populaire !

Dans le cadre des animations estivales organisées en collaboration avec la Mairie de Plérin, le Comité des Fêtes de Saint-Laurent vous donne rendez-vous pour une grande journée festive, gourmande et musicale !

Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis.

?? Au programme de la soirée

18h30 19h30 | Apéro-Concert avec L’Amanite & Phil Guyard

Plongez dans une ambiance guinguette chaleureuse ! Porté par le duo voix-accordéon, ce voyage musical vous fera redécouvrir la chanson française rétro, le musette, le swing et le cabaret des années 1875 à 1960, au rythme des grands succès d’Édith Piaf et des guinguettes parisiennes.

Dès 19h30 | Restauration & Buvette sur place

Régalez-vous grâce au Comité des Fêtes jambon grillé maison, moules-frites, galettes-saucisses, saucisses-frites, pâtisseries, glaces et rafraîchissements.

21h00 01h00 | Grand Bal Populaire avec DJ JMG Animation

Place à la fête et à la danse ! Une programmation musicale généraliste et festive pour vous faire vibrer sur la piste jusqu’au bout de la nuit. .

Rue Duquesne Espace Corsaire Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 85 31 80

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L’événement Animation Fête de la Saint-Laurent Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-15 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme