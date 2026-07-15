Animation Fête de la Saint-Laurent Rue Duquesne Saint-Brieuc
samedi 8 août 2026 · Rue Duquesne · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation Fête de la Saint-Laurent
Rue Duquesne Espace Corsaire Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08 23:59:00
Date(s) :
2026-08-08
Fête de la Saint-Laurent à Plérin Apéro-concert, Restauration & Bal Populaire !
Dans le cadre des animations estivales organisées en collaboration avec la Mairie de Plérin, le Comité des Fêtes de Saint-Laurent vous donne rendez-vous pour une grande journée festive, gourmande et musicale !
Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis.
?? Au programme de la soirée
18h30 19h30 | Apéro-Concert avec L’Amanite & Phil Guyard
Plongez dans une ambiance guinguette chaleureuse ! Porté par le duo voix-accordéon, ce voyage musical vous fera redécouvrir la chanson française rétro, le musette, le swing et le cabaret des années 1875 à 1960, au rythme des grands succès d’Édith Piaf et des guinguettes parisiennes.
Dès 19h30 | Restauration & Buvette sur place
Régalez-vous grâce au Comité des Fêtes jambon grillé maison, moules-frites, galettes-saucisses, saucisses-frites, pâtisseries, glaces et rafraîchissements.
21h00 01h00 | Grand Bal Populaire avec DJ JMG Animation
Place à la fête et à la danse ! Une programmation musicale généraliste et festive pour vous faire vibrer sur la piste jusqu’au bout de la nuit. .
Rue Duquesne Espace Corsaire Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 85 31 80
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English :
L’événement Animation Fête de la Saint-Laurent Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-07-15 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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