UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Brieuc

Animation Bibliothèque Buissonnière La Villa Rohannec’h Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc

mardi 18 août 2026 · Rue de Rohannec'h · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de Rohannec'h
Adresse
Parc de la Villa
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

Animation Bibliothèque Buissonnière La Villa Rohannec’h

Rue de Rohannec’h Parc de la Villa Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :
2026-08-18

La Bibliothèque Buissonnière et la Villa Rohannec’h vous invitent à venir partager un espace animé de lectures et de jeux dans le parc de la villa.   .

Rue de Rohannec’h Parc de la Villa Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation Bibliothèque Buissonnière La Villa Rohannec’h Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)