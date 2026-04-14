Animation Bibliothèque Buissonnière La Villa Rohannec’h Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc
mardi 18 août 2026 · Rue de Rohannec'h · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Animation Bibliothèque Buissonnière La Villa Rohannec’h
Rue de Rohannec’h Parc de la Villa Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18
La Bibliothèque Buissonnière et la Villa Rohannec’h vous invitent à venir partager un espace animé de lectures et de jeux dans le parc de la villa. .
Rue de Rohannec’h Parc de la Villa Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 19
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English :
L’événement Animation Bibliothèque Buissonnière La Villa Rohannec’h Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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