Animation Bibliothèque Buissonnière La Villa Rohannec’h Rue de Rohannec’h Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Animation Bibliothèque Buissonnière La Villa Rohannec’h

Rue de Rohannec’h Parc de la Villa Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

La Bibliothèque Buissonnière et la Villa Rohannec’h vous invitent à venir partager un espace animé de lectures et de jeux dans le parc de la villa. .

Rue de Rohannec’h Parc de la Villa Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 19

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English :

L’événement Animation Bibliothèque Buissonnière La Villa Rohannec’h Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme