Samedi du Mercredi de l’Orgue Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc samedi 15 août 2026.

Saint-Brieuc

Samedi du Mercredi de l’Orgue

Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Festival dont le but est de faire découvrir à tous la culture musicale axée autours de l’orgue.

/! Exceptionnellement un samedi à 20h et à l’Église Saint-Michel !

Direction d’orchestre MELODINE orgue, chœurs et orchestre .

Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Samedi du Mercredi de l’Orgue Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme