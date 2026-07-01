Ouverture des salons de la Villa Rohannec’h et Bibliothèque buissonnière Saint-Brieuc

Informations pratiques

Le Domaine départemental de la Villa Rohannec’h vous ouvre ses portes ! Venez flâner tranquillement et vous poser dans un des salons ! 🙌

Accès libre au rez-de-chaussée de la Villa Rohannec’h et possibilité d’assister à la répétition publique d’Andrea Sarto (compositeur de musique électroacoustique) et Annie Zadek (écrivaine) en résidence à la villa pour leur création « Souffrir mille morts | Fondre en larmes ».

L’écrivaine Annie Zadek et le compositeur Andrea Sarto collaborent à la création du mélologue (composition musicale où des textes parlés sont mélangés avec de la musique) « Souffrir mille morts/ Fondre en larmes » (Editions de l’URDLA, Villeurbanne, 2009). Mariage entre la lecture de son livre par Annie Zadek – écrit d’après l’ouvrage fondateur de Raul Hilberg sur l’histoire de la Shoah – et la bande électroacoustique composée et diffusée via des haut-parleurs fantomatiques par Andrea Sarto, leur création se présente comme une réflexion profondément lyrique autour des évènements qui ont bouleversé le mitan du vingtième siècle.

La sortie de résidence finale aura lieu le 13 septembre 2026.

Et retrouvez dans le parc du domaine la Bibliothèque buissonnière ! La bibliothèque éphémère vous ouvre ses valises de livres et accueille parents, enfants, grands-parents et tout public. Repli dans la villa en cas de pluie. En partenariat avec les bibliothèques de Saint-Brieuc.