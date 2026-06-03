Randonnées patrimoine A la découverte des allées couvertes Saint-Brieuc mardi 1 septembre 2026.

Saint-Brieuc

Randonnées patrimoine A la découverte des allées couvertes

Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-09-01

Sortie conviviale sportive et culturelle à la demi-journée ou journée (date susceptible d’évoluer selon la météo).

A la découverte des allées couvertes à Ploufragan.

Le rythme de marche est normal et régulier, pour des randonneurs habitués à marcher 7 à 8 km (environ 2 heures), tout en prenant le temps de la découverte. .

Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 02 44 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnées patrimoine A la découverte des allées couvertes Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme