Randonnées patrimoine A la découverte des allées couvertes Saint-Brieuc
Randonnées patrimoine A la découverte des allées couvertes Saint-Brieuc mardi 1 septembre 2026.
Saint-Brieuc
Randonnées patrimoine A la découverte des allées couvertes
Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-01
Date(s) :
2026-09-01
Sortie conviviale sportive et culturelle à la demi-journée ou journée (date susceptible d’évoluer selon la météo).
A la découverte des allées couvertes à Ploufragan.
Le rythme de marche est normal et régulier, pour des randonneurs habitués à marcher 7 à 8 km (environ 2 heures), tout en prenant le temps de la découverte. .
Saint-Brieuc 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 02 44 54
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English :
L’événement Randonnées patrimoine A la découverte des allées couvertes Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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