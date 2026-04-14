Balade La Vallée du Gouédic, Toute une Histoire Point d’accueil du festival Saint-Brieuc
samedi 22 août 2026 · Point d'accueil du festival · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Balade La Vallée du Gouédic, Toute une Histoire
Point d’accueil du festival 15 boulevard de Sévigné Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:30:00
fin : 2026-08-22 16:30:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
L’histoire de la vallée regorge de secrets et d’anecdotes encore méconnus. Immergez-vous dans ce qui constitue un pan de votre histoire à la fois briochine et costarmoricaine avec une des premières lignes du réseau ferré du Petit Train des Côtes du Nord, Saint- Brieuc Moncontour qui passait par le pont de Toupin !
Balade et exposition en partenariat avec l’Association Harel de La Noë.
Inscription sur place. .
Point d’accueil du festival 15 boulevard de Sévigné Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 22
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English :
L’événement Balade La Vallée du Gouédic, Toute une Histoire Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-06-29 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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