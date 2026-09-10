Ma petite bulle : éveil sensoriel, Bibliothèque Duranti, Toulouse
mercredi 9 décembre 2026 · Bibliothèque Duranti · Toulouse
Informations pratiques
Ma petite bulle : éveil sensoriel Mercredi 9 décembre, 10h30 Bibliothèque Duranti Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T11:00:00+01:00
Fin : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T11:00:00+01:00
Mercredi 9 décembre – 10h30
Un moment de découverte parent-bébé autour des cinq sens, mais toujours avec des livres !
Bibliothèque Duranti
Durée : 30 min – De 0 à 3 ans
Sur inscription au 05 62 27 42 52
Bibliothèque Duranti 6 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 42 52 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/duranti [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 27 42 52 »}] Bibliothèque spécialisée jeunesse ouverte en 2003 sur 390m2. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jean-Jaurès Vélô-Toulouse : station 3 – 62, rue de la Pomme et station 8 – 19, rue Paul Vidal
Un moment de découverte parent-bébé autour des cinq sens, mais toujours avec des livres !
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