Ma petite bulle : éveil sensoriel, Bibliothèque Duranti, Toulouse

Informations pratiques

Ma petite bulle : éveil sensoriel Mercredi 9 décembre, 10h30 Bibliothèque Duranti Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T11:00:00+01:00

Fin : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T11:00:00+01:00

Mercredi 9 décembre – 10h30

Un moment de découverte parent-bébé autour des cinq sens, mais toujours avec des livres !

Bibliothèque Duranti

Durée : 30 min – De 0 à 3 ans

Sur inscription au 05 62 27 42 52

Bibliothèque Duranti 6 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 42 52 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/duranti [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 27 42 52 »}] Bibliothèque spécialisée jeunesse ouverte en 2003 sur 390m2. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jean-Jaurès Vélô-Toulouse : station 3 – 62, rue de la Pomme et station 8 – 19, rue Paul Vidal

Un moment de découverte parent-bébé autour des cinq sens, mais toujours avec des livres !