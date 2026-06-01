Ma Petite Planète – des défis nature entre amis, La BASE, Rouen
Ma Petite Planète – des défis nature entre amis, La BASE, Rouen lundi 1 juin 2026.
Ma Petite Planète – des défis nature entre amis Lundi 1 juin, 18h00 La BASE Seine-Maritime
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T18:00:00+02:00 – 2026-06-01T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-01T18:00:00+02:00 – 2026-06-01T20:00:00+02:00
Avec CAP Transitions Rouen, on aimerait vous proposer de participer à la prochaine édition du challenge Ma Petite Planète (https://mapetiteplanete.org/) !
On propose de lancer le challenge ensemble le 1er juin à partir de 18h30 au bar associatif La BASE 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100) d’ici là rejoint nous ici https://chat.whatsapp.com/CMQcNM2kK5AKP2wxRMAIGs
MPP est une asso qui propose un challenge autour de défis écologiques à réaliser avec son entourage.
Voilà les modalités :
TOP Départ le Lundi 1 juin 2026 pour 3 semaines de challenge
L’OBJECTIF DU JEU :
Valider un maximum de Défis écolos parmi les 80 proposés !
Eviter un maximum de MALUS parmi les 15 proposés
LA MISSION :
Sensibiliser et faire passer à l’action un maximum de monde pour la préservation de la planète
UNE LIGUE « MPP » C’EST :
2 Equipes représentés par des personnalités engagées
De 6 à 20 MPP Players
Entre ami.e.s, entre collègues ou en famille !
RÉCOMPENSES :
La Gloire pour notre équipe.
Le Titre de « Grand Zizou de l’Ecologie » pour le/la gagnant.e au classement individuel.
Une soirée de clôture & de remise des prix à distance ouverte à tout le monde
Pourquoi ça peut-être sympa ?
Vivre une expérience marrante
Se challenger à titre perso sur des nouveaux défis écolos
La compet et le plaisir de chambrer l’autre équipe
Mieux comprendre notre empreinte carbone/écologique !
(On pense que ça serait chouette de créer une dynamique au sein de CAP Transitions Rouen, à travers ce challenge avec potentiellement plusieurs ligues en lice !)
Qui serait chaud pour participer et rejoindre notre ligue ?
C’EST PARTI ?
Vous pouvez télécharger l’application directement sur iOS (https://apps.apple.com/fr/app/ma-petite-planète/id1542619022) ou Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thalkz.mpp&hl=en&gl=US&pli=1)
Rejoindre ma ligue en copiant/collant ce code : Q8788
Rejoindre notre discussion WhatsApp pour partager ensemble : https://chat.whatsapp.com/CMQcNM2kK5AKP2wxRMAIGs
Choisir l’une des deux équipes en faisant en sorte qu’elles soient bien équilibrées !
Attendre sur la ligne de départ avec nous pour valider des défis !!
https://mapetiteplanete.notion.site/Kit-pour-embarquer-ton-entourage-dans-l-aventure-MPP-8ef6d6d7ee5d4376a5adee9b1946dfb7
https://chat.whatsapp.com/CMQcNM2kK5AKP2wxRMAIGs
La BASE 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100) Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://chat.whatsapp.com/CMQcNM2kK5AKP2wxRMAIGs »}] [{« link »: « https://mapetiteplanete.org/ »}, {« link »: « https://chat.whatsapp.com/CMQcNM2kK5AKP2wxRMAIGs »}, {« link »: « https://apps.apple.com/fr/app/ma-petite-plan%C3%A8te/id1542619022 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « The eco-challenge game to play as a team », « type »: « rich », « title »: « Ma Petite Planu00e8te – Apps on Google Play », « thumbnail_url »: « https://play-lh.googleusercontent.com/A5yPQ7DSiFalsHR7LHr1oK56E6fQteTzjgyzTTt1o9aoZweaeERETfpn4dhjffnRY-s=w600-h300-pc0xffffff-pd », « version »: « 1.0 », « url »: « https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thalkz.mpp&hl=en », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 300, « thumbnail_width »: 600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «
« , « provider_name »: « GooglePlay »}, « link »: « https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thalkz.mpp&hl=en&gl=US&pli=1 »}, {« link »: « https://mapetiteplanete.notion.site/Kit-pour-embarquer-ton-entourage-dans-l-aventure-MPP-8ef6d6d7ee5d4376a5adee9b1946dfb7 »}]
Ma Petite Planète climat océan
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- SARAH-ANNA – SARAH-ANNA – SALE THEATRE A L’OUEST Rouen 3 juin 2026
- À petits petons vers les histoires, Bibliothèque du Châtelet, Rouen 3 juin 2026
- Applikids, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen 3 juin 2026
- Des livres à soi : la fête de clôture, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen 3 juin 2026
- Parlons anglais, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen 3 juin 2026