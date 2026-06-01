Ma Petite Planète – des défis nature entre amis, La BASE, Rouen

Ma Petite Planète – des défis nature entre amis Lundi 1 juin, 18h00 La BASE Seine-Maritime

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T18:00:00+02:00 – 2026-06-01T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-01T18:00:00+02:00 – 2026-06-01T20:00:00+02:00

Avec CAP Transitions Rouen, on aimerait vous proposer de participer à la prochaine édition du challenge Ma Petite Planète (https://mapetiteplanete.org/) !

On propose de lancer le challenge ensemble le 1er juin à partir de 18h30 au bar associatif La BASE 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100) d’ici là rejoint nous ici https://chat.whatsapp.com/CMQcNM2kK5AKP2wxRMAIGs

MPP est une asso qui propose un challenge autour de défis écologiques à réaliser avec son entourage.

Voilà les modalités :

TOP Départ le Lundi 1 juin 2026 pour 3 semaines de challenge

L’OBJECTIF DU JEU :

Valider un maximum de Défis écolos parmi les 80 proposés !

Eviter un maximum de MALUS parmi les 15 proposés

LA MISSION :

Sensibiliser et faire passer à l’action un maximum de monde pour la préservation de la planète

UNE LIGUE « MPP » C’EST :

2 Equipes représentés par des personnalités engagées

De 6 à 20 MPP Players

Entre ami.e.s, entre collègues ou en famille !

RÉCOMPENSES :

La Gloire pour notre équipe.

Le Titre de « Grand Zizou de l’Ecologie » pour le/la gagnant.e au classement individuel.

Une soirée de clôture & de remise des prix à distance ouverte à tout le monde

Pourquoi ça peut-être sympa ? ​

Vivre une expérience marrante

Se challenger à titre perso sur des nouveaux défis écolos

La compet et le plaisir de chambrer l’autre équipe

Mieux comprendre notre empreinte carbone/écologique !

(On pense que ça serait chouette de créer une dynamique au sein de CAP Transitions Rouen, à travers ce challenge avec potentiellement plusieurs ligues en lice !)

Qui serait chaud pour participer et rejoindre notre ligue ?

C’EST PARTI ?

Vous pouvez télécharger l’application directement sur iOS (https://apps.apple.com/fr/app/ma-petite-planète/id1542619022) ou Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thalkz.mpp&hl=en&gl=US&pli=1)

Rejoindre ma ligue en copiant/collant ce code : Q8788

Rejoindre notre discussion WhatsApp pour partager ensemble : https://chat.whatsapp.com/CMQcNM2kK5AKP2wxRMAIGs

Choisir l’une des deux équipes en faisant en sorte qu’elles soient bien équilibrées !

Attendre sur la ligne de départ avec nous pour valider des défis !!

https://mapetiteplanete.notion.site/Kit-pour-embarquer-ton-entourage-dans-l-aventure-MPP-8ef6d6d7ee5d4376a5adee9b1946dfb7

https://chat.whatsapp.com/CMQcNM2kK5AKP2wxRMAIGs

La BASE 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100) Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://chat.whatsapp.com/CMQcNM2kK5AKP2wxRMAIGs »}] [{« link »: « https://mapetiteplanete.org/ »}, {« link »: « https://chat.whatsapp.com/CMQcNM2kK5AKP2wxRMAIGs »}, {« link »: « https://apps.apple.com/fr/app/ma-petite-plan%C3%A8te/id1542619022 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « The eco-challenge game to play as a team », « type »: « rich », « title »: « Ma Petite Planu00e8te – Apps on Google Play », « thumbnail_url »: « https://play-lh.googleusercontent.com/A5yPQ7DSiFalsHR7LHr1oK56E6fQteTzjgyzTTt1o9aoZweaeERETfpn4dhjffnRY-s=w600-h300-pc0xffffff-pd », « version »: « 1.0 », « url »: « https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thalkz.mpp&hl=en », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 300, « thumbnail_width »: 600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

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Ma Petite Planète climat océan