Parlons anglais, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Parlons anglais Mercredi 3 juin, 17h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T17:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T17:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

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