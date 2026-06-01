Ma plante en crochet ! Ressourcerie Le Plant B Paris

Venez apprendre à confectionner une suspension d’une succulente en crochet dans son petit pot à l’aide de points basiques. Cet atelier utilisera les techniques suivantes : le cercle magique, la maille en l’air, coulée et serrée. Niveau intermédiaire.

L’atelier sera animé par Lucie de la Ressourcerie créative !

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants…! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Au Plant B, on prend soin des plantes… et on explore de nouvelles façons de les faire aimer. En partenariat avec la Ressourcerie créative, nous avons eu envie de vous proposer un atelier original : des plantes en crochet qui n’ont besoin d’aucun arrosage.

Le mercredi 10 juin 2026

de 14h30 à 17h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T14:30:00+02:00_2026-06-10T17:00:00+02:00

Ressourcerie Le Plant B 5, boulevard Poniatowski 75012 Au sein du tiers lieu Bercy encore !Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org



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