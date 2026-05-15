MA PREMIÈRE SOIRÉE PYJAMA GALA ENFANTS ADAJ Béziers
MA PREMIÈRE SOIRÉE PYJAMA GALA ENFANTS ADAJ Béziers samedi 13 juin 2026.
Béziers
MA PREMIÈRE SOIRÉE PYJAMA GALA ENFANTS ADAJ
rue Césaria Evora Béziers Hérault
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Sept enfants découvrent une boutique de vinyles et vivent une nuit magique entre danse, musique et imagination.
Sept enfants — Lila, Maxime, Sohanne, Sacha, Cassie, Élodie et Ana — passent une soirée pyjama chez Sacha. En fouillant le canapé, ils découvrent les clés de la boutique de vinyles des parents de Sacha. Curieux, ils s’y rendent en cachette et tombent sur des disques anciens et récents.
En les écoutant, ils se laissent emporter par la musique ils dansent, chantent et inventent des histoires. Peu à peu, la peur de se faire surprendre disparaît, laissant place à la joie et à la découverte. Cette nuit hors du temps les fait grandir et marque leur souvenir.
Sur la scène du Zinga Zanga, danse jazz, street jazz et contemporaine seront au rendez-vous.
Billetterie en ligne ou sur place le jour de la représentation. .
rue Césaria Evora Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 25 27 15 94
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English : MA PREMIÈRE SOIRÉE PYJAMA GALA ENFANTS ADAJ
Seven children discover a vinyl store and experience a magical night of dance, music and imagination.
L’événement MA PREMIÈRE SOIRÉE PYJAMA GALA ENFANTS ADAJ Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34
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