Informations pratiques

Villefranche-de-Lauragais

MA RANDO NATURE BOUCLE DU TELEGRAPHE

GARE Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Haute-Garonne Tourisme vous propose une randonnée dans la campagne Lauragaise au départ de Villefranche-de-Lauragais.

Cette randonnée est proposée par Haute-Garonne Tourisme et sera encadrée par le CDRP (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre).

Au départ de Villefranche-de-Lauragais, parcourez la campagne lauragaise jusqu’à Vallègue. En chemin, vous découvrirez de superbes points de vue sur les champs, le lac de Vallègue et son écrin naturel, et la Tour du Télégraphe, curiosité patrimoniale du Lauragais.

Inscription obligatoire sur HelloAsso au tarif de 5€/personne. 40 personnes maximum. .

GARE Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Haute-Garonne Tourisme offers a hike through the Lauragais countryside, starting from Villefranche-de-Lauragais.

L’événement MA RANDO NATURE BOUCLE DU TELEGRAPHE Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE