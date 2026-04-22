MA RANDO NATURE RIEUX-VOLVESTRE VERS LE VILLAGE GAULOIS SALLE POLYVALENTE Villefranche-de-Lauragais
MA RANDO NATURE RIEUX-VOLVESTRE VERS LE VILLAGE GAULOIS SALLE POLYVALENTE Villefranche-de-Lauragais jeudi 7 mai 2026.
Villefranche-de-Lauragais
MA RANDO NATURE RIEUX-VOLVESTRE VERS LE VILLAGE GAULOIS
SALLE POLYVALENTE 1 Rue Volques Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 09:30:00
fin : 2026-05-07 12:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Haute-Garonne Tourisme vous propose une randonnée dans la plaine de la Garonne au départ de Rieux-Volvestre
Haute-Garonne Tourisme vous invite à une randonnée conviviale et accessible à tous au départ de Rieux-Volvestre, classé parmi les “Plus Beaux Détours” du sud toulousain. Idéale pour les marcheurs de tous les niveaux, cette balade vous emmène à votre rythme à travers la plaine de la Garonne, en suivant une ancienne voie romaine chargée d’histoire. Le parcours, sans difficulté majeure, vous conduit jusqu’au charmant Village Gaulois, dans un cadre naturel paisible et dépaysant.
Durée environ 3h
Distance 9,4 km
Dénivelé +102 m
Pensez à prévoir votre pique-nique pour une pause conviviale.
Cette randonnée est proposée par Haute-Garonne Tourisme en partenariat avec le CDRP 31, gage d’un itinéraire bien pensé et adapté.
Et pour prolonger le plaisir, laissez-vous tenter par une visite guidée de Rieux-Volvestre à partir de 15h30 une belle occasion de découvrir l’histoire et le patrimoine de ce village plein de charme. 5 .
SALLE POLYVALENTE 1 Rue Volques Villefranche-de-Lauragais 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 44 44 rando@tourismehg.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Haute-Garonne Tourisme proposes a hike in the Garonne plain starting from Rieux-Volvestre
L’événement MA RANDO NATURE RIEUX-VOLVESTRE VERS LE VILLAGE GAULOIS Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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