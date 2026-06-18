Ma République et moi Iwa compagnie Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon vendredi 8 janvier 2027.

Ancenis-Saint-Géréon

Ma République et moi Iwa compagnie

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 20:30:00

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

Suivez une histoire mère-fils qui vous fera repenser le monde.

Une déclaration d’amour d’un homme à sa mère à travers son regard d’adolescent bouleversé, qui évoque tendrement les souvenirs de son enfance, mais aussi la honte et les humiliations subies par sa mère, une femme marocaine voilée, discrète et digne face au silence et aux préjugés. Un hommage drôle et touchant qui sensibilise sur nos valeurs.

Durée 1h15

+ de 10 ans.

Réservez sur la billetterie en ligne. .

Théâtre Quartier Libre Allée Vicomte de Rohan Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 17 17

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English :

Follow a mother-son story that will make you see the world in a new light.

L’événement Ma République et moi Iwa compagnie Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis