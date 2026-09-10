« Ma solitude (is not killing me) » Bureau des projets cosmiques, Théâtre Jules Julien, Toulouse
vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre Jules Julien · Toulouse
Informations pratiques
« Ma solitude (is not killing me) » Bureau des projets cosmiques Vendredi 9 octobre, 19h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T19:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-09T19:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:30:00+02:00
https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/content
Bureau des projets cosmiques / Noëmie Edé-Decugis
Vendredi 9 octobre à 19h30
Durée : 1 heure / À partir de 12 ans
Un cabaret manifeste féministe. Un circo bouffon de l’intime et du furieux où, à coups de bombes de rire, on tente de se libérer des codes puants et gluants du patriarcat. C’est un grand écart, au sens propre et figuré, entre le baroque et ma pop culture.
Je suis une voleuse. Je pique dans les mythes oubliés, les Disney cauchemardesques, les stars usées jusqu’à la moelle, les petites sirènes en plastique de mon enfance édulcorée, La Tempête de Shakespeare, Britney Creepie Bitch à mon pire jour de l’an, les déboires et les fantasmes d’une alcoolique équilibriste qui n’arrivera jamais à être le monstre-messie fantasmé de Virginia Despentes. Je me laisse posséder par le fantôme de Dalidead, revenue des enfers pour mourir véritablement sur scène dans les bras de son public chéri. Je vole même la fin d’Ariane Mnouchkine dans Molière. Et cette fois, Molière, c’est moi.
Je veux prendre ma place. Toute ma place au soleil. Ça coule, ça déborde. Gimme gimme more.
DISTRIBUTION :
Autrice, metteuse en scène, interprète : Noëmie Édé-Decugis
Technicien-interprète, regard extérieur : Tom Lacoste
Costumière : Sylvie Decugis
Teaser : Cécilia Coquillat
Chargé de production : Matthias Ferré
MENTIONS OBLIGATOIRES :
Production : Bureau des Projets Cosmiques
Coproduction : Théâtre Sorano
Soutiens : Théâtre du Pavé, Centre Culturel Bonnefoy, la Grainerie, Théâtre Jules Julien, Collectif Komono, Esacto Lido, Festival Incandescentes, Collectif SNLR, Arènes Théâtre, Festival Tout ou Vert
Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/content »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil
→ Circo bouffon et music-hall foutrash / Cabaret manifeste féministe en solo +1 Théâtre Jules Julien théâtre
Hugo Bokeh
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