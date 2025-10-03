Madagascar, une aventure musicale Le Forum Le Mans

Madagascar, une aventure musicale

Le Forum 1, rue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31 14:30:00

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

Rendez-vous au Forum !

Plongez dans l’univers de Madagascar comme jamais auparavant avec ce spectacle musical dynamique. Les personnages bien-aimés Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe, et Gloria l’hippopotame prennent vie dans une série de scènes vibrantes et captivantes. Accompagnés des pingouins espiègles, ils embarquent pour une aventure palpitante remplie de surprises, d’humour et de moments mémorables.

RDV au Forum 31 janvier 2027 à 14h30 et 17h30.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme du Mans. .

