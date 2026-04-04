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MADAGASCAR UNE AVENTURE MUSICALE LE SKOPE Lannion

MADAGASCAR UNE AVENTURE MUSICALE LE SKOPE Lannion

MADAGASCAR UNE AVENTURE MUSICALE LE SKOPE Lannion samedi 30 janvier 2027.

Lieu : LE SKOPE

Adresse : 4 RUE LOUIS DE BROGLIE

Ville : 22300 Lannion

Département : 22

Début : 2027-01-30

Fin : 2027-01-30

Heure de début : 14:00

MADAGASCAR UNE AVENTURE MUSICALE Début : 2027-01-30 à 14:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE SKOPE 4 RUE LOUIS DE BROGLIE 22300 Lannion 22

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