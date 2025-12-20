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AGENDA · Trédrez-Locquémeau

Madame B., histoire d’une nord-coréenne, de Jéro Yun Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

vendredi 7 août 2026 · Rue Marguerite Allain Faure · Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue Marguerite Allain Faure
Adresse
Café Théodore
Ville
22300 Trédrez-Locquémeau
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trédrez-Locquémeau

Madame B., histoire d’une nord-coréenne, de Jéro Yun

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

20 000 Docs sur la terre propose cette projection
Madame B., histoire d’une nord-coréenne Jéro Yun

Corée du Sud, France, 2016, 71′

Alors qu’elle quitte clandestinement la Corée du Nord, Mme B est vendue à un paysan chinois par ses passeurs. Devenue passeuse à son tour, elle se lance dans une bataille pour retrouver ses enfants, qui l’amène jusqu’en Corée du Sud. Mais les services secrets s’en mêlent…   .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Madame B., histoire d’une nord-coréenne, de Jéro Yun Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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