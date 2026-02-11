Madame de Sévigné, chroniqueuse judiciaire Château de Grignan Grignan
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : – – 13 EUR
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
2026-09-26
Dans le cadre de l’Année Sévigné.
Par Renée Delatour.Conférence suivie d’un temps d’échange.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
English :
As part of the Sévigné Year.
By Renée Delatour, followed by a discussion.
L’événement Madame de Sévigné, chroniqueuse judiciaire Grignan a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes