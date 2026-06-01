Made in House à Montmartre !, L’Atelier Jules, Paris

Made in House à Montmartre ! Dimanche 21 juin, 16h00 L’Atelier Jules Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:50:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:50:00+02:00

DJSet, cocktails et bonne ambiance

Venez fêter l’arrivée de l’été, danser et vibrer sous les décibels |House|DeepHouse|AfroBeat|TeckHouse et profiter d’une terrasse sur une rue piétonne au pied de la Butte Montmartre qui accueillera nos dj’s (& Guests…) pour une soirée électrique !

LINE UP

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♫ // JP Timbo (La Casa)

https://soundcloud.com/jp-timbo

♫ // Mathieu Saxifrage (JustOn Records)

https://soundcloud.com/djslide-3

♫ // Freddy Lavaury

https://soundcloud.com/freddymotion

lien FB

https://urls.fr/TJYlOL

L’Atelier Jules 99 bis, rue Ordener, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France https://www.facebook.com/events/597471493362074/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D [{« data »: {« author »: « Jp Timbo », « cache_age »: 86400, « description »: « C est dans les annu00e9es 90 que Jp Timbo officiait u00e0 ses du00e9buts sous le nom de Ricky Danger au sein du collectif Fundamental Sound System…nAmoureux u00e0 l’origine de la black music ( Reggae// Hip Hop) il se dirige progressivement vers le Funk et la Disco du00e9sorientu00e9 par ces rythmes endiablu00e9s qui lui affolent ses oreilles !!!nC est u00e0 la fin de cette du00e9cade que l ami Jp du00e9couvre la House Music ,en particulier celle de New york (Garage Deep et Soulfull ).nC est la ru00e9vu00e9lation !!! Ricky Danger laisse alors la place u00e0 Jp Timbo,nom d’une rue bien cu00e9lu00e8bre du quartier parisien ou00f9 il ru00e9side…nAujourd’hui la musique est pour Jp Timbo un art de vivre, une quu00eate de voyages sonores toujours authentiques, charnels et surtout plus que captivant ..nOrgasme auditif assuru00e9, symptu00f4me de fru00e9tillement constatu00e9…nFrom Paris with ChantillynJp TimbonnContact @ https://www.facebook.com/veve.pagen https://www.facebook.com/CasaTimbo », « type »: « rich », « title »: « Jp Timbo », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000056530582-xizppc-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/jp-timbo », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/jp-timbo », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

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DJSet, cocktails et bonne ambiance

©Lady&J