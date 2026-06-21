‘Mademoiselle Maya en Ut Intégral’ au Festival d’Avignon 2026 Théâtre de l’Incongru Avignon
‘Mademoiselle Maya en Ut Intégral’ au Festival d’Avignon 2026 Théâtre de l’Incongru Avignon samedi 4 juillet 2026.
‘Mademoiselle Maya en Ut Intégral’ au Festival d’Avignon 2026 Théâtre de l’Incongru Avignon 4 – 10 juillet
Toute en Ut intégral, Mademoiselle Maya vous reçoit dans son petit salon 1900.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T21:20:00.000+02:00
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Théâtre de l’Incongru 56 Rue de la Bonneterie 84000 Avignon Avignon
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