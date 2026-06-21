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‘Mademoiselle Maya en Ut Intégral’ au Festival d’Avignon 2026 Théâtre de l’Incongru Avignon

‘Mademoiselle Maya en Ut Intégral’ au Festival d’Avignon 2026 Théâtre de l’Incongru Avignon

‘Mademoiselle Maya en Ut Intégral’ au Festival d’Avignon 2026 Théâtre de l’Incongru Avignon samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de l'Incongru

Adresse : 56 Rue de la Bonneterie 84000 Avignon

Ville : Avignon

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

‘Mademoiselle Maya en Ut Intégral’ au Festival d’Avignon 2026 Théâtre de l’Incongru Avignon 4 – 10 juillet

Toute en Ut intégral, Mademoiselle Maya vous reçoit dans son petit salon 1900.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T21:20:00.000+02:00

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Théâtre de l’Incongru 56 Rue de la Bonneterie 84000 Avignon Avignon


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