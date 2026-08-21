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Madone Notre Dame de Bordeaux, Eglise de Bourg Argental, Bourg-Argental

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Bourg Argental · Bourg-Argental

Madone Notre Dame de Bordeaux, Eglise de Bourg Argental, Bourg-Argental

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Bourg Argental
Adresse
1 Rue de la Cité, 42220 Bourg-Argental
Ville
42220 Bourg-Argental
Département
Loire

Madone Notre Dame de Bordeaux 19 et 20 septembre Eglise de Bourg Argental Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Départ devant l’église, déanbulation jusqu’a la Madone Notre Dame de Bordeaux qui vient d’être restaurée, avec un point de vue magnifique.

Eglise de Bourg Argental 1 Rue de la Cité, 42220 Bourg-Argental Bourg-Argental 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Le portail est classé aux titres des Monuments historiques. La nef centrale est encadrée de douze colonnes, symbolisant les apôtres.
Départ devant l’église, déanbulation jusqu’a la Madone Notre Dame de Bordeaux qui vient d’être restaurée, avec un point de vue magnifique.

©les Amis de Bourg Argentzlal

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