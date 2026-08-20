Maeje – Ciné Concert ambiant, Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Maeje – Ciné Concert ambiant 19 et 20 septembre Muséum Henri-Lecoq Puy-de-Dôme

Durée : 30 minutes. Réservation à l’accueil le jour même. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

À l’occasion de l’exposition « Corail Renaissance » du photographe et biologiste marin Martin Colognoli, consacrée aux récifs coralliens d’Indonésie, le musicien Mæje propose une création sonore inédite, pensée en résonance avec les images. Entre synthétiseurs, machines à rythmes et pédales d’effets, il crée une bande sonore ambiante et immersive.

Durée : 30 minutes. Réservation à l’accueil le jour même. Dans la limite des places disponibles.

Muséum Henri-Lecoq 15 rue Bardoux, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0443762560 https://www.clermontmetropole.eu/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/museum-henri-lecoq Musée de sciences installé depuis 1873 en plein cœur de Clermont-Ferrand, pourvu d’un jardin pédagogique et d’agrément, le muséum Henri Lecoq explore le patrimoine naturel du territoire, animaux, végétaux, roches, fossiles et interroge le visiteur sur l’histoire des sciences et techniques. Tramway : ligne A – arrêt Universités ou Lagarlaye. Bus : lignes B, C, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 27 – arrêt Sablon Lafayette.

À l’occasion de l’exposition « Corail Renaissance » du photographe et biologiste marin Martin Colognoli, consacrée aux récifs coralliens d’Indonésie, le musicien Mæje propose une création sonore pensée…

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