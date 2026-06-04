MAGIC À BRAC ELIXIR ET CIE THEATRE DES PREAMBULES Muret

Muret

MAGIC À BRAC ELIXIR ET CIE

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 11:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-22

Une nouvelle aventure de Lolo et Nooky dans un spectacle drôle et coloré, mêlant magie et marionnettes interactives, pour les tout-petits dès 2 ans mais aussi pour les grands !

Familial dès 2 ans 30 min

Aujourd’hui, Lolo monte au grenier à la recherche du vieux parapluie de Tatie.

Avec l’aide des enfants, il fouille, explore et découvre de mystérieux objets oubliés…

Mais quand il ouvre ce drôle de coffre à roulettes, il fait une rencontre inattendue le Génie de la Baguette ! Fallait-il le réveiller ?

Aussi farceur qu’imprévisible, ce personnage mystérieux pourrait bien transformer cette simple mission en une aventure complètement magique ! 6.5 .

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 contact@theatredespreambules.com

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English :

A new adventure for Lolo and Nooky in a funny, colorful show combining magic and interactive puppets, for toddlers aged 2 and up, but also for adults!

L’événement MAGIC À BRAC ELIXIR ET CIE Muret a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE