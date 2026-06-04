PRÊT À DÉCOLLER CIE RIRACONTER THEATRE DES PREAMBULES Muret
PRÊT À DÉCOLLER CIE RIRACONTER THEATRE DES PREAMBULES Muret mercredi 22 juillet 2026.
Muret
PRÊT À DÉCOLLER CIE RIRACONTER
THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-25 15:45:00
Date(s) :
2026-07-22
Un spectacle musical et interactif, qui parle de rencontre, de différence et de complémentarité. Familial dès 3 ans.
Un spectacle musical et interactif, qui parle de rencontre, de différence et de complémentarité, proposé par la Cie RiraConter
Familial dès le 3 ans 45 min
Attachez vos ceintures!
Prêts à décoller pour une folle aventure ?
Laissez vous embarquer par Suzon et Suzie, deux filles extra pas ordinaires. Des histoires revisitées prendront vie sous les yeux des grands et des petits.
Un tourbillon d’émotions, de rire et de carré rond, accompagné de chansons. Allez on met les voiles direction les étoiles! 6.5 .
THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 contact@theatredespreambules.com
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English :
A musical and interactive show about encounters, differences and complementarity. For families aged 3 and up.
L’événement PRÊT À DÉCOLLER CIE RIRACONTER Muret a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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