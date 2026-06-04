PRÊT À DÉCOLLER CIE RIRACONTER THEATRE DES PREAMBULES Muret

Muret

PRÊT À DÉCOLLER CIE RIRACONTER

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-25 15:45:00

Date(s) :

2026-07-22

Un spectacle musical et interactif, qui parle de rencontre, de différence et de complémentarité. Familial dès 3 ans.

Un spectacle musical et interactif, qui parle de rencontre, de différence et de complémentarité, proposé par la Cie RiraConter

Familial dès le 3 ans 45 min

Attachez vos ceintures!

Prêts à décoller pour une folle aventure ?

Laissez vous embarquer par Suzon et Suzie, deux filles extra pas ordinaires. Des histoires revisitées prendront vie sous les yeux des grands et des petits.

Un tourbillon d’émotions, de rire et de carré rond, accompagné de chansons. Allez on met les voiles direction les étoiles! 6.5 .

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 contact@theatredespreambules.com

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English :

A musical and interactive show about encounters, differences and complementarity. For families aged 3 and up.

L’événement PRÊT À DÉCOLLER CIE RIRACONTER Muret a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE