Magic Initiation et jeu Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
Magic Initiation et jeu Maison Citoyenne Sainte-Pazanne vendredi 16 janvier 2026.
Magic Initiation et jeu
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16 22:00:00
Date(s) :
2026-01-16 2026-01-31
Passionné(e) de jeux de cartes, connaissez-vous le jeu Magic, The Gathering; Ce jeu de cartes à collectionner très populaire, créé par Richard Garfield et publié par Wizards of the Coast en 1993. Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne pour en découvrir les règles et commencer à jouer !
A propos du jeu
les joueurs incarnent des sorciers qui s’affrontent en utilisant des sorts, des créatures et des artefacts représentés par des cartes
chaque joueur construit son propre deck de cartes, ce qui permet une grande variété de stratégies et de styles de jeu
Magic est connu pour ses illustrations magnifiques et ses histoires immersives, ce qui en fait un jeu apprécié non seulement pour son aspect compétitif mais aussi pour son univers riche
pour ce rendez-vous un tournoi est prévu pour tous les joueurs avec des boosters à gagner en récompenses à 10h, le 31.
accès au jeu et initiation gratuit
Alors à vous de jouer ! rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne pour commencer !
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Are you familiar with Magic, The Gathering, a popular trading card game created by Richard Garfield and published by Wizards of the Coast in 1993? Come to the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne to discover the rules and start playing!
L’événement Magic Initiation et jeu Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-01-09 par I_OT Pornic