Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16 22:00:00

2026-01-16 2026-01-31

Passionné(e) de jeux de cartes, connaissez-vous le jeu Magic, The Gathering; Ce jeu de cartes à collectionner très populaire, créé par Richard Garfield et publié par Wizards of the Coast en 1993. Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne pour en découvrir les règles et commencer à jouer !

A propos du jeu

les joueurs incarnent des sorciers qui s’affrontent en utilisant des sorts, des créatures et des artefacts représentés par des cartes

chaque joueur construit son propre deck de cartes, ce qui permet une grande variété de stratégies et de styles de jeu

Magic est connu pour ses illustrations magnifiques et ses histoires immersives, ce qui en fait un jeu apprécié non seulement pour son aspect compétitif mais aussi pour son univers riche

pour ce rendez-vous un tournoi est prévu pour tous les joueurs avec des boosters à gagner en récompenses à 10h, le 31.

accès au jeu et initiation gratuit

Alors à vous de jouer ! rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne pour commencer !

Maison Citoyenne 47 rue de l'Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Are you familiar with Magic, The Gathering, a popular trading card game created by Richard Garfield and published by Wizards of the Coast in 1993? Come to the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne to discover the rules and start playing!

