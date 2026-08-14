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Magie des Cartes avec Michel, le magigien BARiolé Granville

vendredi 14 août 2026 · BARiolé · Granville

Magie des Cartes avec Michel, le magigien BARiolé Granville

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
BARiolé
Adresse
26 Rue Saint-Sauveur
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Magie des Cartes avec Michel, le magigien

BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-18

Avec humour et talent, le magicien va vous émerveiller.
C’est incroyable de voir où et comment il retrouve les cartes choisies par les invités ! Laissez-vous surprendre.   .

BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64 

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English : Magie des Cartes avec Michel, le magigien

L’événement Magie des Cartes avec Michel, le magigien Granville a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Granville Terre et Mer

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