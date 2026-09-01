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Magie et mentalisme par Thibault Del Corral Back Step Théâtre Vichy

vendredi 25 septembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
14 14 14

Vichy

Magie et mentalisme par Thibault Del Corral

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 17:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27

THIBAUT DEL CORRAL Magie & Mentalisme
  .

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

THIBAUT DEL CORRAL? Magic & Mentalism

L’événement Magie et mentalisme par Thibault Del Corral Vichy a été mis à jour le 2026-09-01 par Vichy Destinations

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