Magie Hasard ou coïncidence ? Théâtre Le Poche Pornic
Magie Hasard ou coïncidence ? Théâtre Le Poche Pornic samedi 11 avril 2026.
Pornic
Magie Hasard ou coïncidence ?
Théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 21:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Spectacle de magie proposé par le café théâtre Le Poche
Au programme
Plongez dans l’univers fascinant de Gilles Rollini avec son nouveau spectacle Hasard ou Coïncidence ? .
Bien plus qu’une simple démonstration de magie, ce rendez-vous mêle habilement illusionnisme et mentalisme. Gilles Rollini utilise ses cinq sens pour vous donner l’illusion d’un sixième celui du merveilleux et de l’interrogation.
Au cours de cette heure suspendue, vous serez amenés à vous questionner
Peut-on réellement influencer le hasard pour gagner à la loterie ?
Est-il possible de prédire le résultat d’un calcul complexe avant même qu’il ne soit effectué ?
Où s’arrête la chance et où commence le mystère ?
Entre rêves et certitudes bousculées, préparez-vous à repartir avec plus de questions que de réponses… et surtout, un grand sentiment d’émerveillement. .
Théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
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English :
Magic show presented by Le Poche café théâtre
L’événement Magie Hasard ou coïncidence ? Pornic a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic
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