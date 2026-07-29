Magie Improvisée et Musicale Jazz Magic Espace Culturel de St Lyphard Saint-Lyphard

Informations pratiques

Saint-Lyphard

Magie Improvisée et Musicale Jazz Magic

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:30:00

fin : 2026-10-14 21:30:00

Date(s) :

2026-10-13 2026-10-14

Par la Compagnie Blizzard Concept

Ces deux-là vont vous enchanter. Dans l’arène, un magicien et un pianiste de jazz. Deux pratiques différentes mais pleines de concordances, deux personnalités pour nous les présenter.

Antoine, magicien, et Marek, musicien, forment un duo de choc pour nous offrir un spectacle captivant, fin, drôle et poétique ! Avec humour et décontraction, les deux chefs de l’improvisation jouent harmonieusement leurs rôles.

Un jeu s’engage entre eux, allègre et inventif. Avec 52 cartes à jouer et autant de touches blanches sur le piano, à manches retroussées car la rencontre est vive tours de cartes de l’un contre envolées de notes de l’autre. Le duo se confronte, époustouflant de dextérité et tout en finesse. Les artistes se renvoient la balle sur l’art d’improviser avec humour. Jeu de passe-passe sur ce pont jeté entre leurs deux disciplines où le public est engagé comme troisième partenaire.

Laissez-vous séduire par ce vertige visuel et musical qui va vous mener d’étonnement en étonnement.

Tout public à partir de 12 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

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L’événement Magie Improvisée et Musicale Jazz Magic Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44