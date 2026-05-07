[Magie & musique] Tropisme poétique Dieppe Scène Nationale Dieppe

Dieppe

[Magie & musique] Tropisme poétique

Dieppe Scène Nationale / Le Studio Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-16

Dans un monde végétal surprenant, Areka, Neptunia, Téthys, Kali et Sedna se transforment en sculptures dansantes. Au fil de leurs mouvements et de la musique de l’Académie Bach et du Collectif Rotule, petits et grands observent, s’émerveillent et partent en voyage au cœur d’une chorégraphie végétale.

Tropisme poétique est issue d’un long travail de recherches et d’expérimentations, calé sur le rythme et la temporalité du monde végétal. Les plantes présentées dans ce projet sont sensibles et leurs feuilles, tiges ou encore racines bougent à vue d’œil. Leurs mouvements s’apparentent à une chorégraphie et les gestes évoquent des intentions et semblent dotés de sentiments. Cette installation ouvre à une amplification du réel où les organismes sont encore plus vivants qu’à leur état naturel, un voyage onirique vers une réalité à la fois détournée et décuplée.

BLIZZARD CONCEPT

Dès 3 ans .

Dieppe Scène Nationale / Le Studio Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

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English : [Magie & musique] Tropisme poétique

L’événement [Magie & musique] Tropisme poétique Dieppe a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie