MAGIE NOIRE RESIDENCE W/JOSEPHA Montpellier

Montpellier

MAGIE NOIRE RESIDENCE W/JOSEPHA

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Hyperactive (Festival Tropisme) donne carte blanche à Magie Noire le Dimanche 24 Mai pour sa closing party avec entre autre le grand retour du sulfureux duo parisien Camion Bazar ou le tout nouveau live du prodigue lyonnais UK House Garage, Aladdin!

Hyperactive (Festival Tropisme) donne carte blanche à Magie Noire le Dimanche 24 Mai pour sa closing party avec entre autre le grand retour du sulfureux duo parisien Camion Bazar ou le tout nouveau live du prodigue lyonnais UK House Garage, Aladdin!

Une après midi riche en musique de 16h à 23h30 avec deux stages extérieur et intérieur, des stands pop-ups & un stand de flash tattoo !

► Stage Cabane (outdoor) 16h-22h

Aladdin! live & djset (BeeYou records, Lyon)

Tiño (Discotte, Montpellier)

► Stage Magie Noire (indoor) 17h-23h30

Camion Bazar 3h set (Paris)

Magie Noire Sound system (Montpellier)

> Camion Bazar

Duo basé à Paris, composé du français Romain Play et de l’italienne Benedetta, Camion Bazar sont diggers, djs, producteurs, curateurs de soirée, label managers, résidents Rinse avec des sets hybrides versatiles aux influences majeures de la house dub et techno tribale des années 90. On les retrouvera en closing de la scène indoor juste après Magie Noire soundsystem.

> Aladdin! prodige de la scène électronique française aux sonorités Garages Uk nous délivrera en exclusivité son nouveau live dans la cabane de la scène extérieure suivi d’un djset.

16h-23h

Early Access (avant 17h) 12,00 €

Classic 16,00 €

Late 20,00 € .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10

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English :

Hyperactive (Tropisme Festival) gives Magie Noire carte blanche on Sunday May 24th for its closing party with, among other things, the grand return of the sultry Parisian duo Camion Bazar or the brand new live show by the UK House Garage prodigy from Lyon, Aladdin!

L’événement MAGIE NOIRE RESIDENCE W/JOSEPHA Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER