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Magie rapprochée, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux

Magie rapprochée, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux

Magie rapprochée, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux mardi 28 avril 2026.

Lieu : Bordeaux - Hangar 14

Adresse : 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Magie rapprochée 28 et 29 avril Bordeaux – Hangar 14 Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T10:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Animation close-up : découvrez une expérience de magie moderne, immersive. À quelques centimètres de vous, l’illusion prend vie entre vos mains pour surprendre, émerveiller et créer un moment unique. Une animation conviviale et interactive, idéale pour rendre votre visite inoubliable.

Bordeaux – Hangar 14 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Voyez la magie différemment !

mde production

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