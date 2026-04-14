Magie rapprochée, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux
Magie rapprochée, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux mardi 28 avril 2026.
Magie rapprochée 28 et 29 avril Bordeaux – Hangar 14 Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T10:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
Animation close-up : découvrez une expérience de magie moderne, immersive. À quelques centimètres de vous, l’illusion prend vie entre vos mains pour surprendre, émerveiller et créer un moment unique. Une animation conviviale et interactive, idéale pour rendre votre visite inoubliable.
Bordeaux – Hangar 14 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine
Voyez la magie différemment !
mde production
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