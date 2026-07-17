MAGMA, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

MAGMA Jeudi 10 décembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 41€ | Tarif Abonné.e : 38€ | Tarif Infidèle : 38€ | Tarif PMR/PSH : 38€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T23:30:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:30:00+01:00 – 2026-12-10T23:30:00+01:00

Depuis sa création en 1969, Magma traverse le temps sans en subir les dommages ni dévier de sa trajectoire. Le groupe légendaire demeure indifférent aux modes, toujours posté à l’avantgarde. Avec “Zeuhl Kommandöh” – référence tangible au mythique Mekanïk Destruktiw Kommandöh de 1973 – Christian Vander et sa bande reviennent aux sources, au noyau initial de Magma : la section rythmique et une voix, quand le vaisseau amiral de l’armada kobaïenne au complet comprend pas moins de douze membres. Dépouillé de son chœur et plus zeuhl que jamais – entre free jazz, art-rock et musique contemporaine – ce concentré magmaïen nous entraîne, comme aux premiers jours, au cœur de l’univers baroque imaginé par Vander, dans un set électrique, incandescent, telle une nuée ardente, une déflagration cosmique !

LINE UP

Christian Vander : batterie – Hervé Aknin : voix – Rudy Blas : guitare électrique – Simon Goubert : claviers – Thierry Eliez : claviers, voix – Charles Lucas : basse électrique



Le soir de ce concert, offre privilège de 18h30 à 20:00 sur les billets de concert de la saison janvier-juillet 2027 dans le cadre de la Christmas party.

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/magma-10122026-1930 »}]

Retour aux origines et à la quintessence de Magma, autour de son fondateur et leader, le batteur Christian Vander. Une expérience sonique et scénique à vivre pour la 1ère comme pour la 100e fois !