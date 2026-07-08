Magnéééétique Face A Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Magnéééétique Face A

Mercredi 3 février 2027 de 11h à 11h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 11:00:00

fin : 2027-02-03 11:30:00

Date(s) :

2027-02-03

Le spectacle qui remet la k7 au goût du jour ! Comment faire face aux situations de conflit ? Une question essentielle qu’Amélie Poirier pose avec finesse dans cette pièce destinée aux plus jeunes.Familles

La relation corps/objets est au cœur de la démarche de création de la compagnie Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais. Dans Magnéééétique Face A, deux danseuses s’amusent et s’emmêlent dans les bandes magnétiques pour raconter la relation complexe à l’autre, l’amitié, la compétition, les disputes, mais aussi la réconciliation. Lecture, pause, stop, avance rapide, rembobinage, le langage corporel s’inspire alors des fonctions emblématiques de la cassette. Dans un imaginaire coloré, les corps des interprètes se font face comme dans une battle de danse. Un véritable terrain de jeu musical et chorégraphique et une jolie histoire d’amitié entre fusion et émancipation !



Avant et après la représentation, les enfants sont invités à découvrir la cassette ainsi que ses multiples usages à travers divers îlots interactifs. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The show that brings cassette tapes back into fashion! How to deal with conflict situations? An essential question that Amélie Poirier poses with finesse in this play aimed at younger audiences.

L’événement Magnéééétique Face A Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues