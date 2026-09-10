MAGYD CHERFI SALLE NOUGARO Toulouse
jeudi 12 novembre 2026 · SALLE NOUGARO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
MAGYD CHERFI
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 20.8 – 20.8 – 23.8 EUR
20.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-12 22:00:00
Date(s) :
2026-11-12
Avec Le propre des ratures , Magyd retrouve la scène avec ses amis. Un show à la fois électrique et chaleureux, où les guitares grincent, la basse groove, le clavier chaloupe et la batterie pulse.
Entre reggae, sonorités caribéennes et sauce toulousaine, il signe un concert vibrant, drôle, engagé, festif. Du Magyd pur jus de la poésie en colère, des mots qui dansent, des ratures qui claquent. Et une énergie qui donne furieusement envie de se lever. 20.8 .
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Le propre des ratures , Magyd returns to the stage with his friends. A show that’s both electric and warm, with squealing guitars, grooving bass, swaying keyboards and pulsating drums.
L’événement MAGYD CHERFI Toulouse a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026