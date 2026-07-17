MAH Pause créative, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

MAH Pause créative Dimanche 22 novembre, 14h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T14:00:00+01:00 – 2026-11-22T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-22T14:00:00+01:00 – 2026-11-22T17:00:00+01:00

Les ateliers créatifs de Superpapier vous donnent rendez-vous un après-midi par mois pour un moment d’expression libre, ouvert à toutes et tous, de0 à 99 ans. Un espace vivant où l’on imagine, découpe, assemble et expérimente en toute liberté!

En temps libre, venez quand vous voulez, profitez d’un temps de création simple et accessible, en donnant libre cours à votre imagination!

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://www.superpapier.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Atelier créatif

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