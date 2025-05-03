MAHAUT – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

MAHAUT Début : 2026-02-25 à 20:00. Tarif : – euros.

En accord avec Philippe Delmas OrganisationChroniqueuse sur France Inter et passionnée de politique, Mahaut a obtenu son bac écriture inclusive, spé féminisme, option queerness.Scorpion ascendant connasse, elle passe en revue l’actualité avec un humour acerbe et engagé.Après avoir hanté les rues de Paris à la recherche d’afters pendant une décennie, c’est avec son cynisme pailleté qu’elle vous apprendra à mener une vie de château low cost, car les APL ont baissé pour tout le monde.Embrassez la Bad Bitch qui est en vous car n’oubliez pas : Restez Drama… Vous êtes une Queen !Un manifeste d’amour, de féminisme et de fête pour tout public sauf les enfants. Jamais les enfants.Réservation pour les personnes en situation de handicap : billetterie@lesdernierscouches.com

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69