Mahé s’installe Troyes

Mahé s’installe

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 24 – 24 – 24 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Après une série de représentations à Paris au Point Virgule d’octobre à décembre 2025, prolongée de janvier à avril 2026, Mahé sera à l’Européen avec son spectacle Mahé s’installe pour deux représentations exceptionnelles les 3 et 4 juin 2026 !



Dans son spectacle, Mahé livre un concentré d’énergie, entre stand-up, sketchs et impros percutantes, porté par un regard à la fois drôle, touchant et mordant sur son parcours presque sans faute . Avec une autodérision irréversible, il transforme les galères de la vie en éclats de rire, des bancs de l’école à la scène.



Artiste populaire et ultra connecté à son public, Mahé crée un lien instantané avec la salle. Chaque représentation est une expérience entre fous rires, vérités et complicité. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

English :

