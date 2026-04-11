MAHLER 5 Montpellier

Montpellier

MAHLER 5

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Tristan et Isolde est au programme le 11 juillet. Une semaine plus tard, retour à Wagner avec les cinq lieder écrits en 1857 sur des poèmes écrits par Mathilde Wesendonck, qui sont en quelque sorte des esquisses de ce grand ouvrage.

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Tristan et Isolde est au programme le 11 juillet. Une semaine plus tard, retour à Wagner avec les cinq lieder écrits en 1857 sur des poèmes écrits par Mathilde Wesendonck, qui sont en quelque sorte des esquisses de ce grand ouvrage.

Cinq fragments d’un discours amoureux l’ange inaugure le cycle, les rêves le referment ; au centre, la serre est le lieu de la chaleur suffocante ; de part et d’autre de ce pivot central, le renoncement au désir et la douleur veillent dans l’ombre. Mahler, lui, a commencé sa carrière de compositeur en écrivant des lieder, puis il a élargi son horizon aux dimensions de la symphonie et a combiné les deux genres, à la fin, avec Le Chant de la terre.

Sa Cinquième Symphonie, rendue célèbre par ce grand lac de musique qu’est l’Adagietto, est conçue elle aussi en cinq mouvements autour d’un crépitant scherzo deux pages tempétueuses le précèdent, deux mouvements consolateurs lui succèdent.

LE PROGRAMME

RICHARD WAGNER

Wesendonck Lieder

Der Engel

Stehe still !

Im Treibhaus

Schmerzen

Träume

Entracte

GUSTAV MAHLER

Symphonie n°5 en ut dièse mineur

Partie I

Trauermarsch

Stürmisch bewegt. Mit grösster Vehemenz

Partie II

Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell

Partie III

Adagietto. Sehr langsam

Rondo-Finale. Allegro

Sur réservation .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 02 02 01 billetterie@lefestival.eu

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English :

As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier

Tristan et Isolde is on the program on July 11. A week later, we return to Wagner with the five Lieder written in 1857 to poems by Mathilde Wesendonck, which are in a way sketches of this great work.

L’événement MAHLER 5 Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER