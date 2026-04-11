MAHLER 5 Montpellier
MAHLER 5 Montpellier samedi 18 juillet 2026.
Montpellier
MAHLER 5
Allée de la Citadelle Montpellier Hérault
Tarif : 20 – 20 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
Tristan et Isolde est au programme le 11 juillet. Une semaine plus tard, retour à Wagner avec les cinq lieder écrits en 1857 sur des poèmes écrits par Mathilde Wesendonck, qui sont en quelque sorte des esquisses de ce grand ouvrage.
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
Tristan et Isolde est au programme le 11 juillet. Une semaine plus tard, retour à Wagner avec les cinq lieder écrits en 1857 sur des poèmes écrits par Mathilde Wesendonck, qui sont en quelque sorte des esquisses de ce grand ouvrage.
Cinq fragments d’un discours amoureux l’ange inaugure le cycle, les rêves le referment ; au centre, la serre est le lieu de la chaleur suffocante ; de part et d’autre de ce pivot central, le renoncement au désir et la douleur veillent dans l’ombre. Mahler, lui, a commencé sa carrière de compositeur en écrivant des lieder, puis il a élargi son horizon aux dimensions de la symphonie et a combiné les deux genres, à la fin, avec Le Chant de la terre.
Sa Cinquième Symphonie, rendue célèbre par ce grand lac de musique qu’est l’Adagietto, est conçue elle aussi en cinq mouvements autour d’un crépitant scherzo deux pages tempétueuses le précèdent, deux mouvements consolateurs lui succèdent.
LE PROGRAMME
RICHARD WAGNER
Wesendonck Lieder
Der Engel
Stehe still !
Im Treibhaus
Schmerzen
Träume
Entracte
GUSTAV MAHLER
Symphonie n°5 en ut dièse mineur
Partie I
Trauermarsch
Stürmisch bewegt. Mit grösster Vehemenz
Partie II
Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell
Partie III
Adagietto. Sehr langsam
Rondo-Finale. Allegro
Sur réservation .
Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 02 02 01 billetterie@lefestival.eu
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English :
As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier
Tristan et Isolde is on the program on July 11. A week later, we return to Wagner with the five Lieder written in 1857 to poems by Mathilde Wesendonck, which are in a way sketches of this great work.
L’événement MAHLER 5 Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
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