MAI 67, SILENCE SUR LA GUADELOUPE La Paillette Rennes Samedi 30 mai, 21h00 5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Mai 1967, la Guadeloupe est sous pression. Une manifestation dégénère en une émeute sévèrement réprimée par la préfecture.

Mai 1967, la Guadeloupe est sous pression. Une manifestation dégénère en une émeute sévèrement réprimée par la préfecture. Dans les jours qui suivent, les rumeurs évoquent des dizaines de morts et de nombreux Guadeloupéens sont arrêtés et enfermés en métropole, avant d’être jugés pour sédition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-30T22:30:00.000+02:00

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http://la-paillette.net

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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