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Mai à Vélo 2026, ASCEE 15, Aurillac

Mai à Vélo 2026, ASCEE 15, Aurillac

Mai à Vélo 2026, ASCEE 15, Aurillac vendredi 1 mai 2026.

Lieu : ASCEE 15

Adresse : Médiathèque du Bassin d'Aurillac, 5 Rue du 139e Régiment d'Infanterie, 15000 Aurillac, France

Ville : 15000 Aurillac

Département : Cantal

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ASCEE 15 Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

ASCEE 15 Médiathèque du Bassin d’Aurillac, 5 Rue du 139e Régiment d’Infanterie, 15000 Aurillac, France Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=202195

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