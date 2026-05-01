Mai à Vélo 2026, Atipy, Villefranche-sur-Saône
Mai à Vélo 2026, Atipy, Villefranche-sur-Saône vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Atipy Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Atipy 40 Rue Auguste Aucour, 69400 Villefranche-sur-Saône, France Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=219204
À voir aussi à Villefranche-sur-Saône (Rhône)
- Remise en selle Garet, Parking stade Jean le Mouton, Villefranche-sur-Saône 27 mai 2026
- La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles Dîner La Maison Vermorel Villefranche-sur-Saône 20 juin 2026
- La Maison Vermorel & Domaine Matray et Filles Déjeuner La Maison Vermorel Villefranche-sur-Saône 21 juin 2026