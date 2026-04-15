Mai à Vélo 2026, Bassin d’Aix-les-bains et alentours (avec Yaka Vélo), Aix-les-Bains
Mai à Vélo 2026, Bassin d’Aix-les-bains et alentours (avec Yaka Vélo), Aix-les-Bains vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Bassin d’Aix-les-bains et alentours (avec Yaka Vélo) Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Bassin d’Aix-les-bains et alentours (avec Yaka Vélo) 27 Rue Jean Jaurès, 73100 Aix-les-Bains, France Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209607
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