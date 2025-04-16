Promenade confort Le Bois Vidal Aix-les-Bains Savoie

Promenade confort Le Bois Vidal Aix-les-Bains Savoie vendredi 1 août 2025.

Promenade confort Le Bois Vidal

Promenade confort Le Bois Vidal chemin Honoré de Balzac 73100 Aix-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le Bois Vidal est un espace naturel de 15 hectares en plein cœur de ville pour se ressourcer, jouer, garder la forme… à partager sans modération dans le respect de chacun et de la nature !

https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/ +33 4 79 88 68 00

English : Comfort walk: Le Bois Vidal

The Bois Vidal is a 15-hectare natural area in the heart of the city where you can recharge your batteries, play, keep fit… to be shared without moderation, while respecting each other and nature!

Deutsch :

Der Bois Vidal ist ein 15 Hektar großer Naturraum im Herzen der Stadt, in dem man sich erholen, spielen und fit halten kann… und den man ohne Mäßigung teilen kann, indem man jeden Einzelnen und die Natur respektiert!

Italiano :

Il Bois Vidal è un’area naturale di 15 ettari nel cuore della città dove è possibile fare il pieno di energia, giocare e tenersi in forma… da condividere senza moderazione nel rispetto dell’altro e della natura!

Español :

El Bois Vidal es un espacio natural de 15 hectáreas en el corazón de la ciudad donde se puede recargar las pilas, jugar y mantenerse en forma… ¡para compartir sin moderación en el respeto a los demás y a la naturaleza!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-16 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme