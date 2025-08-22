Promenade confort Au fil de l’eau Aix-les-Bains Savoie

Promenade confort Au fil de l’eau

Promenade confort Au fil de l’eau 73100 Aix-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

À partir du Grand Port d’Aix-les-Bains, ce cheminement vous conduit en bordure du plus grand lac naturel de France.

Une offre adaptée au plus grand nombre et en particulier aux séniors et familles avec poussettes enfants en bas âge.

https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/ +33 4 79 88 68 00

English : Easy-going walk: On the water’s edge

Starting from the Grand Port d’Aix les Bains, this walk will take you alongside France’s largest natural lake. The itinerary is suitable for all-comers, in particular the elderly and families with young children in buggies.

Deutsch :

Ab dem Grand Port von Aix-les-Bains führt Sie dieser Weg am Ufer des größten natürlichen Sees Frankreichs entlang.

Ein Angebot, das für möglichst viele Menschen geeignet ist, insbesondere für Senioren und Familien mit Kinderwagen und Kleinkindern.

Italiano :

Partendo dal Grand Port di Aix-les-Bains, questo percorso si snoda lungo le rive del più grande lago naturale della Francia.

È adatto a tutti, soprattutto agli anziani e alle famiglie con passeggini e bambini piccoli.

Español :

Con salida del Grand Port de Aix-les-Bains, este sendero recorre las orillas del mayor lago natural de Francia.

Es apto para todo el mundo, especialmente para personas mayores y familias con carritos de bebé y niños pequeños.

