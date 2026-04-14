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Mai à Vélo 2026, GRID SOLUTIONS (AIX-LES-BAINS), Aix-les-Bains

Mai à Vélo 2026, GRID SOLUTIONS (AIX-LES-BAINS), Aix-les-Bains

Mai à Vélo 2026, GRID SOLUTIONS (AIX-LES-BAINS), Aix-les-Bains vendredi 1 mai 2026.

Lieu : GRID SOLUTIONS (AIX-LES-BAINS)

Adresse : 1 RUE PAUL DOUMER 73100 AIX-LES-BAINS

Ville : 73100 Aix-les-Bains

Département : Savoie

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai GRID SOLUTIONS (AIX-LES-BAINS) Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

GRID SOLUTIONS (AIX-LES-BAINS) 1 RUE PAUL DOUMER 73100 AIX-LES-BAINS Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209996

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